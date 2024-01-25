إطلاق الغاز المسيل للدموع على مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في كينيا

استخدمت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع ضد نشطاء حقوق الإنسان المشاركين في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، والتي جرت بالتزامن مع زيارة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك للبلاد كجزء من جولتها الأفريقية التي تستغرق أربعة أيام.

ووسط دعم ألمانيا القوي لإسرائيل خلال الصراع الأخير، تصاعد التوتر على الأرض مع تجمع النشطاء للتعبير عن التضامن مع القضية الفلسطينية. وتعهدت الحكومة الألمانية صراحة بالتدخل لصالح تل أبيب في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وعلى الرغم من حصولهم على إذن مسبق للمسيرة، واجه المنظمون والمشاركون، وفقا لما نشرته سكاي نيوز الإنجليزية، تحولا غير متوقع في الأحداث عندما تدخلت قوات الشرطة، مما أدى إلى تفريق الحشد وأدى إلى اعتقال بعض النشطاء. وروى لالي يوسف، وهو شخصية رئيسية في المظاهرة، لوكالة أسوشيتد برس أن التجمع السلمي في البداية تم تعطيله فجأة حيث "تم استهدافهم بالغاز المسيل للدموع وتهديدهم من قبل الشرطة".