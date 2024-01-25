الرجالة دي هتشتغل أمتى .. إبراهيم فايق يعلق على الحارس البديل للشناوي

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي حاجة الأهلي إلى حارس مرمي بديل للشناوي بعد إصابته في أمم أفريقيا .

وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي إكس:" ‏الأهلي بيدور على حارس كإعارة تعويضا لغياب الشناوي.. وبياخد خطوات في كذا اتجاه في الوقت اللي تم اختبار مصطفى شوبير في اكتر من مناسبة مرعبة وهي نهائي أفريقيا والراجل قالك إنه رجله ع الأرض.. مصطفى مبقاش حارس صغير هو حارس محتاج تثق فيه وتديله عدد ساعات مشاركة.

‏وتابع :" حراس المرمى عموما في العالم بتصنعهم الفرصة وظروف اللعب.. فعادي جدا تلاقي حارس يتحرك من حارس تاني لأول لظروف اللعب.. الأهلي عنده مصطفى شوبير وحمزة علاء والاتنين ما شاء الله كويسين جدا.. الثقة هي اللي هتصنع لك صمام أمان جديد وتخليك في المواقف دي مش قلقان.. وبأمانة إن مكانش مصطفى شوبير هياخد فرصة دلوقتي وفي ضهره حمزة علاء الرجاله دي هتشتغل امتى؟!

‏وإن كان لا محال الأهلي هيجيب حارس خبرة فلازم يستغل الفرصة ويدي أولوية لمصطفى شوبير ومن بعده حمزة علاء.