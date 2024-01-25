أمين سر حقوق الشيوخ: نستلهم من ذكرى عيد الشرطة حب الوطن والتضحية

قدمت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة ال 72، مؤكدة أنها ذكرى نستلهم منها حب الوطن والتضحية بالغالي والنفيس من أجله.

وقالت "إسحق" فى تصريحات لها اليوم، إن قوات الشرطة تقوم بدور وطني كبير فى حفظ الأمن والأمان داخليا، منوهة أن المصريين يستلهمون من هذا اليوم حب الوطن والدفاع عنه فى وجه كل غاشم.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة أمس، والتي أكد خلالها موقف مصر الثابت والتاريخي لدعم القضية الفلسطينية وعدم تخلي مصر عن دورها فى دعم القضية حتى يحصل الأشقاء على حقوقهم المشروحة فى إقامة دولتهم المستقلة.

وشددت على رفض الدولة المصرية حكومة وشعبا لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين من اراضيهم او الزج باسم مصر فى ما ترتكبه دولة الاحتلال من جرائم، انتهكت بها القانونين الدولي والدولي الإنساني.