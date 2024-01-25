مفاجأة.. الولايات المتحدة حذرت إيران سرًا من هجوم داعش قبل وقوعه

في كشف يضيف طبقة من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي المعقد بالفعل، تواصلت الولايات المتحدة بشكل سري مع إيران، للتحذير من هجوم إرهابي وشيك يخطط له تنظيم (داعش)، وفقًا لمسؤولين استشهدت بهم صحيفة وول ستريت جورنال، تم إصدار التحذير قبل التفجيرات الانتحارية التي نظمها تنظيم داعش-خراسان في 3 يناير، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 84 شخصًا بالقرب من قبر قائد الحرس الإيراني قاسم سليماني.

أشارت مصادر وول ستريت جورنال إلى أن الولايات المتحدة تلقت معلومات استخباراتية تشير إلى نوايا داعش-خراسان لاستهداف إيران، مما أدى إلى إصدار التنبيه السري. وبحسب ما ورد كانت المعلومات المقدمة محددة بما يكفي لمساعدة طهران في منع أو تخفيف تأثير الهجمات. وعلى الرغم من التحذير، لم تتخذ إيران إجراءات لتجنب التفجيرات.

أكد مصدر رسمي أن الحكومة الأمريكية ملتزمة بسياسة "واجب التحذير" طويلة الأمد، والتي يتم تطبيقها باستمرار عبر الإدارات. وتهدف هذه السياسة إلى تنبيه الحكومات بشأن التهديدات القاتلة المحتملة، بهدف منع فقدان أرواح الأبرياء في الهجمات الإرهابية.