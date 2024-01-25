مفاجأة.. شوبير: إمام عاشور ظهر برفقة لاعبي المنتخب

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، خروج إمام عاشور نجم الأهلي من المستشفى صباح اليوم .

وظهر إمام عاشور برفقة عدد من نجوم المنتخب في فندق الإقامة بعد تعرضه أمس إلي ارتجاج في المخ.

وكانت كشفت مصادر صحفية، مفاجأة مدوية بشأن غياب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن المباراة المقبلة امام الكونغو في دور ال ١٦.

وأكدت المصادر، أن عاشور خارج حسابات المدير الفني روي فيتوريا في مباراة الكونغو الديمقراطية بسبب إصابته بارتجاج في المخ خلال التدريبات الأخيرة.

ووفقا للمصادر فإن المفاجأة تكمن في أن غياب عاشور سيكون لمدة 6 أيام فقط، ما يعني عدم مشاركته في لقاء الكونغو ولكنه قد يعود للمشاركة في ربع النهائي إذا تأهل المنتخب.

يستعد فيتوريا للاعتماد على محمد النني كبديل لعاشور في خط الوسط، إلى جانب مروان عطية وحمدي فتحي.

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