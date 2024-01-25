أستاذ اقتصاد: نحتاج إلى إصلاح سريع في السياسة النقدية بشكل عام

قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن ارتفاع سعر الفائدة لمعالجة التضخم، تمثل أعباء على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الحكومة لديها إنفاق دولاري كبير قد يؤثر على الموازنة.

وأضاف عمرو سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صناع القرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي الدكتور "شادي الزيات"، أن استمرار سعر صرف غير مرن للدولار في مصر، تكلفته مرتفعة، وهو السبب في وجود مشاكل مثيرة للسيولة النقدية.

لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

وتابع أستاذ الإقتصاد بجامعة حلوان: نحتاج إلى إصلاح سريع في السياسة النقدية بشكل عام، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.