نتنياهو يعلن نيته "إبادة" حماس خلال زيارته لقاعدة عسكرية

كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصميمه على "إبادة" حماس في غزة. وجاء هذا الإعلان خلال زيارته لقاعدة رعيم العسكرية في جنوب إسرائيل، حيث أكد التزام إسرائيل الثابت بتحقيق ما أسماه "النصر الكامل".

قال نتنياهو: "إن النصر الكامل يعني القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن لدينا، ونحن لن نتخلى عن هذا الهدف". ويسلط إعلان رئيس الوزراء الضوء على الصراع المكثف والطويل الأمد بين إسرائيل وحماس.

إن استخدام مصطلح "الإبادة" له وزن كبير، حيث يؤكد موقف إسرائيل وتصميمها على القضاء على حماس. ومن المرجح أن يؤدي هذا البيان إلى تفاقم التوترات في المنطقة المضطربة بالفعل، مما يثير المخاوف بشأن التصعيد المحتمل للأعمال العدائية وتأثير ذلك على الملايين المعرضين للقصف.