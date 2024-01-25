تأهل 5 مصريين لنهائي بطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث

تأهل 5 لاعبين مصريين إلى الدور النهائى لبطولة التحدي الدولية للخماسي الحديث والتي تقام خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير الجاري على ملاعب ستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التى تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس فى 2024.

وتأهل كل من محمد الجندي عقب حصوله علي المركز الثالث للمجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 1179 نقطة، محمد شريف عقب حصوله على المركز الخامس برصيد 1173 نقطة، وإسلام حامد بعد حصوله علي المركز السادس برصيد 1172 نقطة.

كما تأهل معتز وائل للدور النهائي أيضا بعد تصدره المجموعة الثانية بالتصفيات برصيد 1185 نقطة، وحصل عمر وائل على المركز الـثالث برصيد 1180 نقطة، بينما حصل نور الدين كريم علي المركز الـ 12 من نفس المجموعة.

وتختتم البطولة بعد غد السبت الدور قبل النهائي للسيدات والرجال، والمقرر إقامته يوم السبت 27 يناير بمشاركة 18 لاعبا و 18 لاعبة حيث تأهل منتخبنا بـ 3 لاعبات و5 لاعبين من الدور قبل النهائي، وحسب نظام البطولة يتأهل أول 9 لاعبيـن وأول 9 لاعبات من كل مجموعة من مجموعتي التصفيات إلى الدور النهائي.

ويشارك في البطولة نحو 500 فرد بواقع 167 لاعبًا و 140 لاعبة و 140 مدربًا وإداري ورؤساء الوفود، بمشاركة 36 دولة في البطولة وهم : الأرجنتين ، استراليا ، النمسا ، بلجيكا ، البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، كرواتيا ، التشيك ، استونيا ، فنلندا ، فرنسا ، جورجيا ، المانيا ، بريطانيا ، اليونان ، جواتيمالا ، المجر ، الهند ، ايرلندا ، ايطاليا ، اليابان ، كوريا ، كيرجستان ، ليتوانيا ، المكسيك ، نيوزلندا ، بولندا ، البرتغال ، اسبانيا ، السويد ، سويسرا ، تركيا ، امريكا بالاضافة الى مصر البلد المضيف.

وخاضت مصر منافسات البطولة ب 12 لاعبًا بواقع 6 لاعبات و6 لاعبين، واللاعبات هن: سلمي ايمن ، هايدي عادل ، ملك اسماعيل ، اميرة قنديل ، زينه عامر ، فريده ابو هاشم.

واللاعبون هم: اسلام حامد ، محمد الجندي ، معتز وائل ، عمر وائل ، محمد شريف ، نور الدين كريم.

وقد استحدث الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بطولات التحدي لتكون فرص للاعبين لحصد نقاط إضافية في التصنيف الأولمبي، حيث تعد بطولات التحدي الأربعة ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، ويحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه ، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربعة على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات ال 80 نقطة.