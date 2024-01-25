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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد جلال: على فيتوريا تثبيت تشكيل المنتخب.. وفتوح تأثر بأوسوريو

صدى البلد

طالب خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر بتثبيت تشكيل الفراعنة في بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار.


وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغيير بعض الأسماء في التشكيل يتسبب أحيانًا في تغيير خطة الفريق".


وأضاف خالد جلال: "منذ قبل البطولة ونحن لا نعلم تشكيل المنتخب الأساسي، خصوصًا في وسط الملعب، والرؤية لم تكن واضحة".


وتابع: "ثبات التشكيل يمنح الانسجام للاعبين أكثر، والمباريات الودية قبل البطولة كان يجب أن يتضمن تشكيلها 10 لاعبين أساسيين على الأقل".


وأكمل: "من المفترض أن روي فيتوريا يكون قد وصل بعد 3 مباريات في كأس إفريقيا إلى الصورة الكاملة بشأن الخطة والتشكيل الأساسي للمنتخب".


وواصل: "روي فيتوريا قام بتبديلات إيجابية في مباراة الرأس الأخضر، وهذه هي أفضل مباراة لمنتخب مصر على صعيد التشكيل والتبديلات".


وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "أحمد فتوح كان يدخل كثيرًا في قلب الملعب خلال مباراة الرأس الأخضر.. يبدو أنه تأثر بطريقة لعب خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الزمالك السابق، لذا لم يصل كثيرًا إلى مناطق إرسال العرضيات مثل محمد حمدي".

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