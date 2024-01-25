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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفكير مختلف .. أسباب نجاح محمد صلاح مع ليفربول | تفاصيل

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن طريقة تفكير محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مختلفة عن أغلبية النقاد والجماهير في مصر.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ملف محمد صلاح مؤلم ويدفع الجماهير للغضب، لم أكن أنوي الحديث عن هذا الأمر، لكنني سأتحدث بلغة الشارع".
وأضاف: "محمد صلاح مش زينا، وطريقة تفكيره مختلفة عنا، وإذا كانت طريقة تفكيره مثلنا لما كان لعب في ليفربول واستمر ينافس على جوائز الأفضل في العالم 7 سنوات".
وتابع: "ليس معنى ما أقوله إن محمد صلاح أفضل منّا، لا هو أفضل منّا ولا نحن أفضل منه، هو فقط مختلف".
وأكمل: "إصابة محمد صلاح هي تمزق من الدرجة الأولى أو الثانية، عليه أن يتلقى العلاج في معسكر الفريق، لا أقول إن ذلك أمرًا صحيحًا، لكنها طريقة تفكير مختلفة".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح تواصل مع مدربه يورجن كلوب وكذلك طبيب ليفربول، وجميعهم قرروا أن يعود اللاعب ليحصل على فترة تأهيله في إنجلترا، وإذا تعافى من الإصابة يعود إلى المنتخب مُجددًا".

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