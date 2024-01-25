الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لحتا الإماراتي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته عصر اليوم على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.



وخاض الفريق تدريباته اليوم في إطار الاستعداد لودية حتا الإماراتي المحدد لها (الثالثة بتوقيت القاهرة) غدًا الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

كما اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، باللاعبين لعدة دقائق قبل انطلاق المران الجماعي للتأكيد على بعض الأمور الفنية والتكتيكية المحددة للمران.

وأدى اللاعبون مرانًا بدنيًّا متنوعًا لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس اليوم.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات حتى يوم ٢٨ من الشهر الجاري.