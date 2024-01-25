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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوري يستهدف مواقع للإرهابيين بالمدفعية الثقيلة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت وسائل إعلام في دمشق أن الجيش السوري استهدف بالمدفعية الثقيلة مواقع وتحصينات تنظيم أنصار التوحيد الإرهابي في محيط بلدة الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد ترأس اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة، بحضور رئيس مكتب الأمن الوطني ومستشار الشئون الأمنية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية في سوريا؛ تركز الاجتماع حول الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة التي تجري في المجال الأمني وتطوير التنسيق بين الأجهزة بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

كما وضَعَ الاجتماع خارطة طريق أمنية وفق رؤى إستراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية بما ينعكس على أمن الوطن والمواطن، وأمن القوات المسلحة أيضاً.

فيما شدد الرئيس الأسد على الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته، مُشيراً إلى أن المواطن وأمنه هو الغاية الأسمى دائماً لعمل كل الأجهزة.

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