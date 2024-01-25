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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

خالد جلال: النسخة الحالية لكأس إفريقيا استثنائية.. وهذا أفضل ما فيها

صدى البلد

أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن النسخة الحالية من بطولة كأس إفريقيا، الجارية في كوت ديفوار استثنائية، مُشيرًا إلى أن أفضل ما فيها هو صعوبة توقع نتيجة أي مباراة.

وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هذه البطولة استثنائية، وغريبة جدًا في نتائجها وأداء الفرق الكبيرة بها".

وأضاف خالد جلال: "المنتخبات المرشحة لنصف نهائي كأس إفريقيا قبل بداية البطولة كانت السنغال ومصر والمغرب والجزائر وكوت ديفوار، باعتبارها صاحبة الأرض، إلا أن كل ذلك قد يتغير في لحظات، وأفضل ما في هذه البطولة هي عدم توقع نتيجة أي مباراة".

وتابع: "منتخب مصر قدم أسوأ مستوياته في كأس إفريقيا أمام موزمبيق، سجلنا هدفًا مبكرًا، وبعد ذلك لم يكن لدى المنتخب الشغف والإصرار لتعزيز التقدم، والتوفيق حالفنا بتحقيق التعادل في هذه المباراة".

وأكمل: "منتخب مصر استسهل مباراة موزمبيق، فالاستحواذ بالكامل كان لمصر في الشوط الأول، والأمر تغير في الشوط الثاني، ولم نعد نسيطر على منتصف الملعب".

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "أعتقد أن الطقس والرطوبة المرتفعة أثر على المنتخبات العربية في تلك البطولة".

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