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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعزيز مناخ الاستثمار.. أستاذ تمويل: المشروعات التنموية تستهدف خدمة المواطن

المشروعات التنموية
المشروعات التنموية

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، أن المشروعات القومية الكبرى تستهدف خدمة المواطن مثل مشروعات الطرق والوحدات السكنية.

 

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وقال هشام إبراهيم في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :"  ماتم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة الماضية له وجهته لأنه يفيد مناخ الاستثمار، ويخدم احتياجات المواطن، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها كان صعب تنفيذها في ظل الظروف والأزمات".

 

وأضاف هشام إبراهيم: "وجهات النظر متباينة في الشأن الاقتصادي، وما تحدث الرئيس عنه بخصوص المشروعات القومية التي تم تنفيذها كان الهدف منها هو أن تخدم مناخ الاستثمار، حتى يجد المستثمر كل مايحتاجه على المدى البعيد، موضحًا أن المشروعات تعمل على توفير متطلبات المستثمر لفترة طويلة، وذلك لأن الاستثمار يحتاج لمدى طويل.

 

وأكد أنه يتبقى فكرة التوجه الاقتصادي خلال الفترة القادمة، لن تتوقف المشروعات التي تم استكمال جزء منها، لأنه إذا توقفت هذه المشروعات ستذهب سدى، ولن نحصل على أي استفادة منها.

أستاذ استثمار المشروعات القومية اخبار التوك شو الاقتصاد

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