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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أندريه شفتشينكو رئيسا لاتحاد كرة القدم الأوكراني

شفتشينكو
شفتشينكو

انتخب النجم الدولي السابق المهاجم الأوكراني أندريه شفتشينكو رئيسا لاتحاد كرة القدم في بلاده، اليوم الخميس، متعهدا بتطوير اللعبة هناك.
وتوج شفتشينكو بدوري أبطال أوروبا مع ميلان الإيطالي عام 2003، كما حصل على جائزة أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأوكراني برصيد 48 هدفا.
وقال شفتشينكو (47 عاما)، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) بعد انتخابه: "تنتظرنا مهمة كبيرة ومسؤولية ضخمة، وهي تطوير كرة القدم الأوكرانية في أصعب وقت في تاريخ البلاد".
وأكد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2004، خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه سيسعى جاهدا لتطوير اللعبة في بلاده، متعهدا بالقضاء على الفساد في الاتحاد، في أعقاب فضيحة كسب غير مشروع أدت إلى اعتقال سلفه بتهم الاحتيال.
وأشرف شفتشينكو الذي دافع سابقا عن ألوان تشيلسي الإنجليزي، على تدريب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2021، وقاده إلى ربع نهائي كأس أوروبا 2020، حيث خسر أمام إنكلترا.
وتخوض أوكرانيا حاليا الملحق المؤهل لنهائيات أمم أوروبا 2024.

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