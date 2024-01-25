إسرائيل تواصل استهداف مستشفى الأمل لليوم الرابع على التوالي

في تطور مثير للقلق، أفادت مؤسسة خيرية للمساعدات الطبية أن إسرائيل تستهدف مستشفى الأمل في خان يونس لليوم الرابع على التوالي. وقد أشارت جمعية الصليب الأحمر الفلسطيني إلى أن المستشفى يواجه "قصفاً متواصلاً وإطلاق نار"، مما يخلق وضعاً متوتراً ومحفوفاً بالمخاطر.

وكشفت المؤسسة الخيرية، التي نشرت تحديثات الوضع عبر موقع X (تويتر سابقا)، أن القوات الإسرائيلية فرضت حظر تجوال كامل حول المستشفى منذ ظهر أمس. ويقيد حظر التجول هذا بشدة حركة أطقم الإسعاف من وإلى المستشفى، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها العاملون في المجال الطبي.

وذكرت الجمعية في بلاغها أن "قوات الاحتلال فرضت أيضاً حظراً كاملاً للتجوال حول المستشفى منذ ظهر أمس، وقيدت حركة طواقم الإسعاف من وإلى المستشفى".

يثير استهداف مستشفى الأمل مخاوف بشأن سلامة المرضى والطاقم الطبي، فضلاً عن التداعيات الأوسع على البنية التحتية للرعاية الصحية في المنطقة. وشدد منشور المؤسسة الخيرية على موقع Xعلى التأثير على آلاف النازحين الذين يعيشون في خوف وقلق دائمين بسبب الحصار والقصف المستمر.