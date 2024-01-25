وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية

تفقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية و لجان تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للاطمئنان على سير تصحيح أوراق الإجابة ورصد الدراجات والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الكنترول وتقديم كافة التيسيرات لجميع المشاركين في أعمال التصحيح للانتهاء من أعمال التصحيح في الوقت المحدد تمهيداً لإعلان النتيجة.
كما تفقد وكيل الوزارة مراحل سير العمل بلجنة النظام والمراقبة ، وأطمئن بنفسه على دقة الرصد وأوصى بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة أجزاء ورقة الإجابة لإعطاء كل طالب حقه وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تحرى الدقة فى رصد الدرجات قبل الانتهاء من النتيجة.
كما وجه وكيل الوزارة الشكر لجميع الزملاء المشاركين في اعمال الامتحانات والعاملين بالكنترول ولجان تقدير الدرجات على الجهد المبذول واكد أن العمل بروح الفريق هو طريق النجاح.