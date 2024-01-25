عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهلا سويا| البحرين تتغلب على الأردن بهدف نظيف بأمم آسيا

البحرين
البحرين

حقق المنتخب البحريني لكرة القدم فوزا على نظيره الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى، اليوم، على استاد خليفة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في الدوحة، ليبلغ المنتخبان الدور ثمن النهائي من البطولة التي تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم عبد الله يوسف في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى النقطة السادسة ليبلغ دور الـ 16 بطلا للمجموعة الخامسة متقدما بفارق نقطة عن المنتخب الكوري الذي تأهل ثانيا بعد تعادله مع نظيره الماليزي بثلاثة أهداف لمثلها في اللقاء الذي جرى في ذات التوقيت.

وبقي رصيد المنتخب الأردني عند النقطة الرابعة التي تكفيه للتأهل إلى الدور الثاني من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، فيما احتل المنتخب الماليزي المركز الأخير بنقطة وحيدة وغادر البطولة.

ورغم حاجة المنتخب البحريني إلى الفوز أو التعادل على الأقل لضمان العبور إلى الدور الثاني، إلا أن البداية كانت لصالح المنتخب الأردني الذي فرض بعض الأفضلية على المجريات من خلال محاولات هجومية بدأها فادي عوض بتسديدة بعيدة علت العارضة في الدقيقة 6 قبل أن يتوغل يزن النعيمات ويسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 10 .

وتواصلت أفضلية المنتخب الأردني ليهدد المدافع أنس بني ياسين مرمى المنتخب البحريني بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 14 فيما حاول يزن النعيمات مجددا دون طائل في الدقيقة 18 .

وبدأ المنتخب البحريني الدخول في أجواء المباراة رويدا رويدا من خلال هجمات مرتدة سريعة، وهدد مرمى المنتخب الأردني عبر تمريرة عبد الله يوسف التي وصلت لمحمد مرهون داخل المنطقة سيطر عليها الحارس في الدقيقة 32، ولم تمض دقيقتان فقط على الفرصة الأولى حتى سجل المنتخب البحريني هدف السبق عندما مرر محمد مرهون كرة ضرب بها دفاع المنتخب الأردني لينفرد عبد الله يوسف بالمرمى ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 34 .

وحاول المنتخب الأردني إظهار ردة فعل سريعة حيال التأخر، فأرسل يوسف أبو جلبوش كرة عرضية وصلت لعلي علوان داخل المنطقة سددها قوية أبعدها الحارس في الدقيقة 37 ، لكن ذلك لم يمنع من تواصل خطورة المنتخب البحريني الذي كاد أن يضيف هدفا ثانيا عندما توغل عبد الله يوسف وهيأ كرة على طبق من ذهب لمحمد مرهون أمام المرمى، لكنه سدد بتسرع فوق العارضة في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني بهدف دون رد.

وبدأ المنتخب البحريني الشوط الثاني مهاجما بحثا عن التعزيز وكاد علي مدن أن يسجل هدفا ثانيا عندما وصلته كرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها قوية علت العارضة في الدقيقة 49، فيما مرت رأسية عبد الله يوسف بعد ركنية بجوار القائم في الدقيقة 52 .

وتحسن مردود المنتخب الأردني الهجومي، وكان قريبا من تعديل النتيجة عندما توغل علي علوان وتجاوز أكثر من مدافع وأرسل كرة عرضية أمام المرمى لم تجد من يتابعها في الدقيقة 56، قبل أن يحاول يزن النعيمات بكرة رأسية سيطر عليها الحارس البحريني في الدقيقة 60.

وأجرى المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني عدة تغييرات بغية تفعيل العمل الهجومي، ليرد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب البحريني بتبديلات في منطقة العمليات من أجل زيادة قوة خط الوسط.

وقلت الخطورة على المرميين في الدقائق الأخيرة، دون فرص حقيقية لتنتهي المباراة بفوز المنتخب البحريني الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي بطلا للمجموعة، فيما بلغ المنتخب الأردني الدور نفسه من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تبدأ اليوم رسميا.. مواعيد جديدة لانقطاع الكهرباء في المحافظات

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

بعد واقعة ريهام سعيد .. 5 أسباب تؤدي لفشل عمليات التجميل

بين الحياه والموت.. إمام عاشور يثير قلق جمهوره بهذه الرسالة

إسرائيل تكشف عن مكان يحيى السنوار في غزة

موضوعات متعلقة

أندريه شفتشينكو رئيسا لاتحاد كرة القدم الأوكراني

سيناريو مجنون| كوت ديفوار تسعى لاستعارة رينارد من فرنسا

لجنة طبية من منطقة تجنيد القاهرة لإنهاء الإجراءات لذوي الهمم بالأهلي

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لحتا الإماراتي

إمام عاشور يغادر المستشفى ويصل فندق إقامة المنتخب

صدمة| طبيب المنتخب يفجر مفاجأة عن لحاق إمام عاشور بمباراة الكونغو.. شاهد

إصابة إمام عاشور| المنتخب يستعد بتدريبات شاقة للكونغو بثمن نهائي أمم إفريقيا

300 ألف دولار| الاتحاد الليبي يطلب التعاقد مع مهاجم الإسماعيلي

ترشيحاتنا

متحدث الوزراء: هذه المزايا يوفرها صندوق الاستثمار في الذهب للمواطن .. فيديو

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية

بقذائف الهاون.. فصائل فلسطينية تستهدف آليات وجنود الاحتلال في خان يونس

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

فاليرو إنرجي: هجمات البحر الأحمر زادت من تكاليف الشحن

للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن|واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية سيلتقي مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

رئيس هيئة الكتاب: رؤية من أهم مشاريع تجديد الخطاب الديني بمصر والعالم

وزير الأوقاف: علاقة الدين بالدولة ليست عدائية.. وحققنا نجاحا كبيرا مع وزارة الثقافة

فيديو

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

شبهت نفسها بالشيطان .. القصة الكاملة لأزمة ريهام سعيد مع طبيب تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ