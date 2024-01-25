تأهلا سويا| البحرين تتغلب على الأردن بهدف نظيف بأمم آسيا

حقق المنتخب البحريني لكرة القدم فوزا على نظيره الأردني بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى، اليوم، على استاد خليفة الدولي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة حاليا في الدوحة، ليبلغ المنتخبان الدور ثمن النهائي من البطولة التي تستمر حتى العاشر من الشهر المقبل.

وسجل هدف المباراة الوحيد المهاجم عبد الله يوسف في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب البحريني رصيده إلى النقطة السادسة ليبلغ دور الـ 16 بطلا للمجموعة الخامسة متقدما بفارق نقطة عن المنتخب الكوري الذي تأهل ثانيا بعد تعادله مع نظيره الماليزي بثلاثة أهداف لمثلها في اللقاء الذي جرى في ذات التوقيت.

وبقي رصيد المنتخب الأردني عند النقطة الرابعة التي تكفيه للتأهل إلى الدور الثاني من بين أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، فيما احتل المنتخب الماليزي المركز الأخير بنقطة وحيدة وغادر البطولة.

ورغم حاجة المنتخب البحريني إلى الفوز أو التعادل على الأقل لضمان العبور إلى الدور الثاني، إلا أن البداية كانت لصالح المنتخب الأردني الذي فرض بعض الأفضلية على المجريات من خلال محاولات هجومية بدأها فادي عوض بتسديدة بعيدة علت العارضة في الدقيقة 6 قبل أن يتوغل يزن النعيمات ويسدد كرة قوية مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 10 .

وتواصلت أفضلية المنتخب الأردني ليهدد المدافع أنس بني ياسين مرمى المنتخب البحريني بتسديدة من داخل المنطقة مرت بجوار القائم في الدقيقة 14 فيما حاول يزن النعيمات مجددا دون طائل في الدقيقة 18 .

وبدأ المنتخب البحريني الدخول في أجواء المباراة رويدا رويدا من خلال هجمات مرتدة سريعة، وهدد مرمى المنتخب الأردني عبر تمريرة عبد الله يوسف التي وصلت لمحمد مرهون داخل المنطقة سيطر عليها الحارس في الدقيقة 32، ولم تمض دقيقتان فقط على الفرصة الأولى حتى سجل المنتخب البحريني هدف السبق عندما مرر محمد مرهون كرة ضرب بها دفاع المنتخب الأردني لينفرد عبد الله يوسف بالمرمى ويضع الكرة في الشباك في الدقيقة 34 .

وحاول المنتخب الأردني إظهار ردة فعل سريعة حيال التأخر، فأرسل يوسف أبو جلبوش كرة عرضية وصلت لعلي علوان داخل المنطقة سددها قوية أبعدها الحارس في الدقيقة 37 ، لكن ذلك لم يمنع من تواصل خطورة المنتخب البحريني الذي كاد أن يضيف هدفا ثانيا عندما توغل عبد الله يوسف وهيأ كرة على طبق من ذهب لمحمد مرهون أمام المرمى، لكنه سدد بتسرع فوق العارضة في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب البحريني بهدف دون رد.

وبدأ المنتخب البحريني الشوط الثاني مهاجما بحثا عن التعزيز وكاد علي مدن أن يسجل هدفا ثانيا عندما وصلته كرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها قوية علت العارضة في الدقيقة 49، فيما مرت رأسية عبد الله يوسف بعد ركنية بجوار القائم في الدقيقة 52 .

وتحسن مردود المنتخب الأردني الهجومي، وكان قريبا من تعديل النتيجة عندما توغل علي علوان وتجاوز أكثر من مدافع وأرسل كرة عرضية أمام المرمى لم تجد من يتابعها في الدقيقة 56، قبل أن يحاول يزن النعيمات بكرة رأسية سيطر عليها الحارس البحريني في الدقيقة 60.

وأجرى المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني عدة تغييرات بغية تفعيل العمل الهجومي، ليرد الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب البحريني بتبديلات في منطقة العمليات من أجل زيادة قوة خط الوسط.

وقلت الخطورة على المرميين في الدقائق الأخيرة، دون فرص حقيقية لتنتهي المباراة بفوز المنتخب البحريني الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي بطلا للمجموعة، فيما بلغ المنتخب الأردني الدور نفسه من بين أفضل أربع منتخبات احتلت المركز الثالث.