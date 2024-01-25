الصينية تشينوين تفوز على الأوكرانية ياستريمسكا وتتأهل إلى نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

نجحت الصينية جنغ تشينوين في التأهل إلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزها على الأوكرانية دايانا ياستريمسكا المصنّفة 93 بنتيجة 6-4 و6-4.

واحتاجت تشينوين المصنّفة الثانية عشرة عالمياً إلى ساعة و42 دقيقة لتبلغ نهائي أولى البطولات الأربع الكبرى، وذلك للمرة الأولى، علماً أنه وصلت إلى نهائي بطولة "دبليو تي ايه" الختامية عام 2023.

وضربت اللاعبة الصينية موعدا في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة الثانية والتي تأهلت بعد تغلبها على الأمريكية كوكو جوف في وقت سابق اليوم.

وبعد عشرة أعوام على النهائي الذي خاضته مواطنتها لي نا، الفائزة ببطولة رولان غاروس 2011 وأستراليا 2014، باتت تشينوين البالغة 21 عاماً على بُعد مباراة واحدة من الفوز بأوّل ألقابها في البطولات الكُبرى.

وضمنت اللاعبة الصينية الدخول في قائمة العشرة الأوائل بعد فوزها على الروسية أنا كالينسكايا غير المصنفة في ربع النهائي، لتواصل تقدّمها بعد عام 2023 الذي شهد تأهّلها إلى ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة .