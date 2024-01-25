باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع لاعب الوسط الشاب البرازيلي غابريال موسكاردو، قادماً من نادي كورينثيانز البرازيلي، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل وحتى عام 2028.

وكان من المفترض أن يُعزّز موسكاردو خطّ وسط النادي الباريسي في فترة الانتقالات الشتويّة الحالية حيث تواجد في فرنسا خلال شهر ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيل الصفقة بعدما أعلن اللاعب في نفس الشهر أنه سيخضع لعملية جراحية لإصابةٍ في قدمه اليسرى، ستبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن يجري اللاعب البرازيلي العملية في غضون أسابيع قليلة.

وبدأ موسكاردو مسيرته الاحترافية مع نادي كورينثيانز في يونيو الماضي وشارك معه في 25 مباراة، وقدم مستويات مميزة لفتت الأنظار إليه.