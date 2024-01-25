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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تسجيل صوتي يكشف تفاصيل أكبر قضية تهريب أدوية سرطان فاسدة من فرنسا..فيديو

صدى البلد

حصل موقع صدى البلد على تسجيل صوتي في واقعة تهريب أدوية سرطان إلى فرنسا والمعروفة إعلاميا بواقعة تهريب الأدوية الكبرى.

قرار عاجل بشأن 49 متهمًا في تهريب أدوية سرطان إلى فرنسا

خاص..ضبط أكبر شحنة أدوية سرطان فاسدة.. لماذا أحالت النيابة الواقعة إلى ثلاث جهات للتحقيق؟

وقال محمود السمري محامي أحد المتهمين في القضية إن نيابة التهرب الضريبي أحالت 49 متهما إلى محكمة الجنح لاتهامهما بتهريب الأدوية إلى فرنسا.

https://youtu.be/PyWmmLI9MZQ

https://youtu.be/PyWmmLI9MZQ

 

أدوية سرطان 

وترجع احداث هذه القضية الى اوائل عام 2021  عندما قامت ادارة مباحث الاموال العامة بالقاهرة من اعداد تقارير وتحريات عن مجموعة اشخاص يقوموا بتهريب الادوية عن طريق الخارج وتحديداً ادويه امراض السرطان وبيعها باموال طائلة على غير الاحوال المصرح بها قانوناً وبالفعل قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على عدة اشخاص اصحاب صيدليات وشركات ادوية ومخازن وتم التحقيق معهم بمعرفة نيابة القاهرة الجديدة الكلية وتم اخلاء سبيلهم على ذمة القضية وعلى ضوء ذلك قامت النيابة بتحويل القضية الى نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال لاستكمالها واعداد التقارير  والرأى النهائى بشأنها وعليه قد تم احالة ٦ متهمين الى الجنايات للتعامل فى النقد الاجنبى الغير مصرح به قانونا.


‏واوضح السمري أنه تم إحالة باقى اوراق القضيه الى نيابة التهرب الجمركى والضريبي والتى قامت بمراجعة القضية واعداد امر إحالة لها واحالتها الى محكمه الجنح بتهمة التهرب الجمركى.
قررت نيابة التهرب الضريبي، إحالة 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب الأدوية الكبرى الي محكمة الجنح.

وكان حصل موقع صدى البلد على نص التحقيقات مع 49 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة إعلاميا بتهريب "الأدوية الكبرى".


وكشفت تحقيقات، نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أنه وردت معلومات الي العقيد حمدى بدوى - المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشأن قيام المتهمة حنان ع - تاجرة ملابس - بالإتجار بالعقاقير المهرية لداخل البلاد وبعضها غير مصرح بتداولها.

تهريب أدوية سرطان

و أقرت المتهمة بتحصلها على تلك العقاقير عن طريق زوجها / محمد ف و آخران هما أحمد س وعادل ص كونهم مقيمون بدولة فرنسا ويعملون بها ويقوموا بإدخالها للبلاد إما عن طريق أشخاصهم أو بواسطة آخرين يترددون عليها بين الحين والآخر و أنها في سبيلها للقاء أحدهم لإستلام بعض من تلك العقاقير هو المتهم / رامى ب م ، و بمرافقتها للقائه أمكن ضبطه حال تسليمها لبعض من تلك العقاقير الذي أقر بتحصله من سالفي الذكر حال تواجده بدولة فرنسا للبعض منها والبعض الآخر تحصل عليه من المتهمتين / نهى م، و رضوي م ( تم إعداد مأمورية وضبطهما ( اللتان أحضرتهم حال عودتهما من دولة فرنسا وسلماها إليه بقصد تسليمها للمتهمة الأولى - حنان ع- والتي بمناقشتها أقرت ببيع تلك العقاقير إلى كل من / محمد ر - صيدلي - والسيد ح، وإبراهيم ح، - مالكي مخزن أدوية و محمود ص، ( بكالوريوس تجارة ( محمد ع ( بكالوريوس تجارة ) : أحمد ا ( صیدلی و ضبط بحوزته بعض من تلك العقاقير وتم ضبطهم جميعا.


أدوية سرطان
 

واوضحت التحقيقات، أن المتهمة، حنان ع، انكرت ما نسب اليها من اتهامات وقررت بانه حال تواجدها بالحانوت المملوك لها بمدينة سمنود بمحافظة الغربية تقابلت مع ضابطين يرتديان زي ملكي اصطحباها الى مقر الأمن الوطنى بالمحافظة وبمناقشتها عن علاقتها، بشخص يدعى محمد ف قررت بانه زوجها و انه يقوم بالاتجار بالعقاقير المستوردة عن طريق جلبها من دولة فرنسا و ان بحوزتها مجموعة من الادوية مملوكة له بمنزل الزوجية وتم اصطحابها وضبط الادوية.

أدوية سرطان

واضافت ان زوجها تم القبض عليه في فرنسا على اثر الاتجار فى العقاقير و انها قامت بالتواصل مع اصدقاءه في مصر و هم باقى المتهمين كل من / محمود ص ، احمد ا ، محمد ر ، محمد ع ، ابراهيم ح لمساعدتها في بيع الأدوية لحاجتها للأموال لسد ديون زوجها المقبوض عليه وانها لا تعمل فى مجال الادوية ولا تعلم طبيعة تلك العقاقير و ان الاتجار فيها غير مصرح به قانونا وبسؤالها عن طريقة جلب تلك العقاقير داخل الاراضي المصرية قررت بان عند آخر زيارة لزوجها لمصر قام الأخير بجلب اغلب تلك المضبوطات والبعض الآخر عن طريق مسافرين قادمين من فرنسا وبعض حرز الهاتف المحمول اقرت بانه خاص بها وبعرض ما آل إليه تقرير تفريغ المحادثات قررت بصحتها والتي دارت بينها و بين احد الاشخاص يدعى / محمد ص و انها عرضت عليه شراء دواء لمرض السرطان بمبلغ قدره ۱۵۰۰۰ خمسة و اربعون الف جنيه مصرى .

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