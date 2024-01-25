منتخب كوريا الجنوبية يتأهل لثمن نهائي أمم آسيا بتعادله مع ماليزيا

تأهل منتخب كوريا الجنوبية للدور ثمن النهائي بتعادله مع ماليزيا بثلاثة أهداف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الجنوب في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الخامسة من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وسجل لكوريا جيونغ وو يونغ وكانغ ان لي في الدقيقتين 21 و83، وسون هيونغ مين من ركلة جزاء في الدقيقة 90+4، فيما سجل لماليزيا فيصل عبدالحليم في الدقيقة 51، وعارف أيمن من ركلة جزاء في الدقيقة 62، وروميل موراليس في الدقيقة 90+14.

واحتل منتخب كوريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 5 نقاط بفوزه على البحرين بثلاثة أهداف لواحد وتعادله مع الأردن بهدفين لمثلهما، فيما حصل منتخب ماليزيا على أول نقطة ليظل في المركز الأخير ويغادر من دور المجموعات.