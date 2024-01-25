مدرب البحرين: استحقينا الفوز على الأردن والتأهل لثمن نهائي أمم آسيا

أكد الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، مدرب المنتخب البحريني أن الفوز الذي تحقق على المنتخب الأردني بهدف دون رد اليوم، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا قطر 2023 جاء عن جدارة واستحقاق.

وأبدى المدرب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المواجهة سعادته الكبيرة بالانتصار والتأهل إلى الدور ثمن النهائي من البطولة القارية، مشيدا بالأداء القوي الذي قدمه كل اللاعبين.

وأكد أن المنتخب البحريني دخل المباراة بعقلية الانتصار، وبحث عن هدفه بكل قوة لجني النقاط الثلاث التي كانت تكفيه للتأهل إلى دور الـ16، معتبرا أن العبور إلى الدور المقبل كبطل للمجموعة يؤكد العمل الكبير الذي قدمه اللاعبون.

وعن مواجهة المنتخب الياباني في الدور ثمن النهائي، أكد المدرب أن المنافس غني عن التعريف، ومنتخب له اسمه ووزنه في القارة ويملك لاعبين يتوفرون على خبرات واسعة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المنتخب البحريني سيقاتل من أجل الدفاع عن حظوظه في المنافسة واستكمال المشوار، مبديا تفاؤله حيال المواجهة الكبيرة التي تنتظر المنتخب البحريني في الدور المقبل.

وختم المدرب: سنحتفل بالتأهل اليوم، ثم سنبدأ بعد ذلك التحضير للمواجهة المقبلة التي تحتاج منا أن نكون في قمة الحضور الفني والذهني، مبديا ثقته بقدرة المنتخب البحريني على أن يكون منافسا شرسا من أجل مواصلة المشوار.

بدوره قال عبد الله يوسف مهاجم المنتخب البحريني والذي اختير أفضل لاعب في المباراة، إنه وزملاءه اللاعبين كانوا قد عقدوا العزم على تحقيق الفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل، مشيرا إلى أنهم حققوا الهدف المنشود بعدما قدموا مباراة كبيرة واستحقوا النقاط الثلاث التي منحتهم التأهل وصدارة المجموعة.

وعن ملاقاة المنتخب الياباني في الدور المقبل من البطولة، أكد عبد الله يوسف أن المواجهة بالتأكيد لن تكون سهلة أمام منتخب قوي بحجم المنتخب الياباني المرشح للمنافسة على اللقب، لكن المنتخب البحريني سيبذل قصارى جهده من أجل التمسك بحظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي، مبديا ثقته في قدرة زملائه على تقديم أفضل صورة ممكنة .