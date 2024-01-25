عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمم آسيا .. مدرب الأردن : أداؤنا أمام البحرين لم يكن مثاليا

حسين عموتة
حسين عموتة

أكد المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني لكرة القدم، أن الخسارة أمام المنتخب البحريني بهدف دون رد، اليوم، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لكأس آسيا 2023 جاءت بسبب عدم قدرة اللاعبين على خلق الفرص وتهديد مرمى المنافس.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إن الأداء في المباراة لم يكن بحجم الطموح، حيث لم يقدم اللاعبون الذين شاركوا في المواجهة الصورة المطلوبة، لافتا إلى أنه لم يشرك كل اللاعبين الأساسيين في المباراة من أجل تجنب الحصول على بطاقات صفراء وبالتالي الإيقاف في الدور ثمن النهائي، مشيرا إلى أنه منح عددا كبيرا من اللاعبين البدلاء الفرصة وكان يجب أن يتم استثمارها.

ونفى حسين عموتة أن يكون قد تعمد عدم الفوز في المباراة من أجل تجنب مواجهة المنتخب الياباني القوي في الدور المقبل، مشيرا إلى أن الجهاز الفني لا يمكن أن يشرك أمام البحرين لاعبين حاصلين على بطاقات صفراء في المباريات السابقة، ما قد يوقفهم عن المشاركة في الدور ثمن النهائي، مشيرا إلى أن المنتخب الأردني كان قد ضمن التأهل قبل المباراة بغض النظر عن المركز الذي سيكون فيه، حيث كان بالإمكان أن يكون أول المجموعة أو في المركز الثاني أو الثالث.

وأكد عموتة على ضرورة وضع مباراة البحرين جانبا والبدء في الإعداد للدور المقبل، حيث يطمح المنتخب الأردني إلى الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المنافسة بعدما قدم صورة طيبة في المباراتين الأوليين وكسب احترام الجميع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

موضوعات متعلقة

مدرب البحرين: استحقينا الفوز على الأردن والتأهل لثمن نهائي أمم آسيا

منتخب كوريا الجنوبية يتأهل لثمن نهائي أمم آسيا بتعادله مع ماليزيا

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.. سبالينكا تتجاوز جوف وتصعد للنهائي

مانشستر سيتي يتعاقد مع موهبة أرجنتينية

الصينية تشينوين تفوز على الأوكرانية ياستريمسكا وتتأهل إلى نهائي أستراليا المفتوحة للتنس

باريس سان جيرمان يعلن التعاقد مع جوهرة برازيلية

تأهلا سويا| البحرين تتغلب على الأردن بهدف نظيف بأمم آسيا

أندريه شفتشينكو رئيسا لاتحاد كرة القدم الأوكراني

ترشيحاتنا

فضيحة في جيش الاحتلال .. جندي ينتهك عرض زميلته بـ غزة

وفد من الحوثيين يزور روسيا للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب بفلسطين

حادث غرق جماعي يثير الرعب في أستراليا .. ماذا حدث؟

أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

عشرات المقاتلات .. شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل إسرائيل

مجلس الأمن القومي التركي يبحث آخر التطورات في البحر الأحمر |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ