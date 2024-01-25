عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: نحاول التوصل لصفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل.. والمباحثات الجارية جادة

أمريكا
أمريكا

قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تحاول تجديد صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

وأوضح البيت الأبيض، في بيان، أن “المباحثات الجارية حاليا بخصوص الحرب في غزة رصينة وجادة”.

وأضاف أن “الرئيس جو بايدن أكد حاجة إسرائيل لبذل ما في وسعها للالتزام بالقوانين والحد من الخسائر الإنسانية في غزة”.

وشدد البيت الأبيض، على أن “واشنطن لا تريد رؤية أي منشأة تابعة للأمم المتحدة ووكالاتها تتعرض للاستهداف بأي شكل”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أفادت اليوم الخميس، بأن مجلس الحرب يجتمع الآن لمناقشة مسألة المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن.

وفي وقت سابق، قال الوزيران في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس وغادي آيزنكوت، إن إعادة المحتجزين مهمة وأولوية عليا.

جاء ذلك خلال لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

المملكة المتحدة وقطر تتعاونان لإرسال مساعدات إلى غزة

حماس: ملتزمون بأي قرار يصدر عن محكمة العدل الدولية

وأمس، قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني جانتس، إن التسريبات المتصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن.

وأضاف جانتس: “شهدنا في الأيام الأخيرة تسريبات متصاعدة حول موضوع صفقة الرهائن، هذه التسريبات تمزق العائلات والشعب، وتضر بالجهود الجبارة التي تبذل في هذا الشأن”.

وتابع: “هذا الهدف ملح، وهو لا يحل محل الالتزام بإزالة التهديد الذي تمثله حماس… لن نتخلى عنه أبداً”.

البيت الأبيض حماس إسرائيل أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الإسرائيلي يزعم: حماس تنهار في الأنفاق

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن

للتوصل لاتفاق بشأن الرهائن|واشنطن بوست: مدير المخابرات الأمريكية سيلتقي مسئولين مصريين وقطريين وإسرائيليين

مفاجأة بشأن نشر تسجيلات نتنياهو ضد قطر

سياسة عدوانية.. عدم الرضا عن بايدن ونتنياهو وزيلينسكي يتزايد في العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في خان يونس

جيش الاحتلال يعلن استهداف 5 مواقع لحزب الله جنوبي لبنان

بيان عاجل من الرئيس التركي بشأن معاقبة إسرائيل

ترشيحاتنا

فضيحة في جيش الاحتلال .. جندي ينتهك عرض زميلته بـ غزة

وفد من الحوثيين يزور روسيا للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب بفلسطين

حادث غرق جماعي يثير الرعب في أستراليا .. ماذا حدث؟

أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

عشرات المقاتلات .. شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل إسرائيل

مجلس الأمن القومي التركي يبحث آخر التطورات في البحر الأحمر |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ