أمم آسيا.. قائد منتخب كوريا الجنوبية: جاهزون للعراق في ثمن النهائي

أكد قائد منتخب كوريا الجنوبية سون هيونج مين على ضرورة العمل على تطوير الأداء الدفاعي لمنتخب بلاده في المرحلة المقبلة من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

وقال اللاعب الحاصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام ماليزيا التي انتهت بالتعادل ثلاثة أهداف لكل منهما اليوم على ملعب الجنوب في الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة الخامسة، إنهم مطالبون بالاستعداد والظهور بشكل أفضل لمرحلة الدور ثمن النهائي.

وأشار اللاعب إلى أنهم كانوا يتطلعون للتواجد في صدارة المجموعة، إلا أن المنتخب الماليزي خطف هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ولم يتمكنوا بعد ذلك من العودة وتسجيل هدف الفوز، ليستقروا في المركز الثاني بالمجموعة بـ5 نقاط، خلف البحرين المتصدر برصيد 6 نقاط.

وأثنى قائد المنتخب الكوري على مستوى ماليزيا في المباراة، مؤكدا أن لاعبيها قاتلوا لتحقيق نتيجة إيجابية ولم يستسلموا حتى صافرة النهاية، وبالتالي استحقوا الحصول على نقطة التعادل وتجنب الخسارة ووداع البطولة بدون رصيد من النقاط.

وعن مواجهة العراق في الدور القادم من البطولة أكد سون هيونغ أنهم سيكونون مستعدين لأي منافس وعليهم تطوير الأداء الدفاعي وكذلك الهجومي ليحققوا طموحاتهم وهدفهم بالوصول للنهائي، مشددا إلى أن الأخطاء الدفاعية إذا تكررت قد تكلفهم الكثير لأنهم سيقابون منتخبات قوية، والكل اعتبارا من الدور المقبل سيكون هدفه بلوغ المباراة الختامية.

من جانبه، أعرب جيونج وو يونج لاعب منتخب كوريا الجنوبية عن أمله في مواصلة المشوار للوصول إلى نهائي بطولة كأس آسيا بعد التأهل للدور ثمن النهائي عقب التعادل مع منتخب ماليزيا بثلاثة أهداف لكل منهما.

وأكد اللاعب في تصريحاته أن المباراة اليوم كانت صعبة لأن المنتخب المنافس لعب بروح قتالية عالية ولم يستسلم حتى الدقائق الأخيرة، وتمكن من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة، مشيرا إلى أنهم ارتكبوا بعض الأخطاء الدفاعية التي سيعملون على تصحيحها قبل المرحلة القادمة.

وأشار يونج إلى قدرة المنتخب الكوري على الوصول للنهائي بعد تخطيه لمرحلة المجموعات، لكنه اعترف بصعوبة جميع المباريات التي شدد على أنها تحتاج لجهد وتركيز كبير، ومحاولة تقليل الأخطاء خاصة على مستوى الدفاع.

وتطرق اللاعب للمواجهة مع العراق مؤكدا أنها ستكون صعبة، لكنهم سيكونون جاهزين لها، وخلال الأيام المقبلة ستكون لديهم الفرصة لخوض التدريبات والعمل على تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأخيرة مع المنتخب الماليزي .