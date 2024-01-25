التخطيط: مباحثات مع هونج كونج لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر

بحثت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، خلال اجتماعها اليوم مع كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، سبل تعزيز التعاون المستقبلي المشترك.



جاء ذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة الـ17 من المنتدى المالى الآسيوى بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان "تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك" بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، رغبة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المتبادلة خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهل مصر لأن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع إلى كافة دول العالم، وفي ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي انضمت إليها مصر، خاصة في القارة الأفريقية، مشيرة إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) والذي يضع مصر في قلب أجندة الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة، وهو بند ذو أولوية عالية للغاية في الأجندة المصرية والعالمية، وقد شهدت فعاليات (COP27) إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مبادرة "حياة كريمة " من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش "يوم الزراعة والتكيف"، كما تواصل مصر جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ من خلال المشاركة الفعالة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) .

واستعرضت السعيد الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أغسطس عام 2023 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم إنشاء المجلس لضمان القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للدولة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الدولة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الخضراء، كما سيكون مسئولاً عن مراجعة جميع التشريعات واللوائح المتعلقة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تركز أيضًا على جذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تلك التي تشمل نقل التكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والجديدة، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بشكل عام، والمشاريع الزراعية التي تشمل استخدام التكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، ومعهد التخطيط القومي، في تطوير برامج بناء وتنمية القدرات والمهارات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج، آخر تحديثات التطوير المالي في هونغ كونغ وتبادل وجهات النظر مع الدكتورة هالة السعيد حول التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر.

وبحث الطرفان، آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة في مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، واستعراض المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية، كما تم مناقشة إمكانية تصدير بعض المنتجات المصرية إلى هونج كونج.