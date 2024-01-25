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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الجهاز المركزي يترأس اجتماع مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الأفريقي

صدى البلد

ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات اجتماع مجلس مراجعي الحسابات الخارجيين للاتحاد الأفريقي، والذي انعقد افتراضيًا بمقر الاتحاد، في أديس أبابا.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات -في بيان مساء اليوم /الخميس/- أن الاجتماع عقد لمناقشة واعتماد نتائج عمليات المراجعات الخاصة والشاملة التي طلب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي من مجلس المراجعين الخارجيين تنفيذها.

وخلص الاجتماع إلى اعتماد كافة التقارير التي قدمتها لجنة عمليات المراجعة بعد مناقشتها من قبل أعضاء المجلس.

وفي كلمته، ثمّن المستشار محمد الفيصل يوسف، نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ترأس الاجتماع نيابة عن المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز، ورئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الافريقي، جهود فرق المراجعة فيما يخص إنجاز مهام المراجعة الخاصة.

وأكد "يوسف" أهمية الملاحظات والتوصيات التي خلصت إليها فرق العمل في تعزيز مسارات الإصلاح المالي والمؤسسي للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى أهمية دور مجلس المراجعين الخارجيين في الحفاظ على موارد الاتحاد الأفريقي، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين أعضاء المجلس من أجل تحقيق مهمته الرقابية بأعلى مستوى من الجودة والمهنية.

وشملت المراجعات الخاصة سياسات المشتريات في مفوضية الاتحاد، وعمليات الدفع وجميع الدفعات المقدمة للموردين.

كما تمت مراجعة نظام التعيينات بالمفوضية وإدارة الموارد البشرية لكيانات الاتحاد التي تضمنت الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا، والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبرلمان عموم أفريقيا للسنة المالية 2022 على نحو خاص. 


وذكر البيان أنه شارك في الاجتماع الافتراضي كافة أعضاء مجلس المراجعين الخارجيين، وممثلي جهات الرقابة المالية، والمكون من الجزائر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غينيا الاستوائية، أنجولا، تنزانيا، ليبيا، وإسواتيني.

وتولى الفريق المصري للمراجعة -باعتبار مصر رئيسًا لمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي- مهام المراجعة الخاصة ذات الصلة بمفوضية الاتحاد والبرلمان الأفريقي. 

جدير بالذكر، أن مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، كانت قد فازت بمنصب رئيس مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الأفريقي، في ديسمبر 2022.

ويتكون المجلس من أحد عشر عضوًا من أعضاء الاتحاد الأفريقي، ويتولى مهام المراجعة المالية لحسابات "الاتحاد" وكافة اللجان والكيانات التابعة له. 


وتستهدف مصر من عمليات المراجعة المالية لحسابات الاتحاد الأفريقي تعظيم مخرجات المراجعة وتحسين جودتها، دعمًا لدور الاتحاد الأفريقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة وتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو السلام والازدهار في ظل مؤسسات رشيدة ومحوكمة.

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