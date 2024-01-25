الاقتصاد الأمريكي ينمو 3.1% خلال العام الماضي

أفاد البيت الأبيض بأن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 3.1% خلال العام الماضي، وأضاف 2.7 مليون وظيفة أخرى وتراجع التضخم الأساسي نحو مستوى ما قبل الوباء.

وقال بيان على موقع البيت الأبيض، اليوم الخميس، إنه نتيجة لذلك، أصبحت الأجور والثروة وتشغيل العمالة الآن أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.

وأشار البيان إلى أن هذه أخبار جيدة للعائلات والعمال الأمريكيين لكن العمل لم ينته بعد. وأن العمل سيستمر من أجل خفض التكاليف، بدءًا من تنفيذ التشريعات التاريخية لخفض تكاليف الأدوية وأقساط التأمين الصحي وتكاليف الطاقة النظيفة، إلى تحمل الرسوم غير المرغوب فيها الخفية التي تستخدمها الشركات لسرقة المستهلكين.

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية لن تسمح بتوزيع هبات ضخمة على الشركات الثرية والكبيرة، في حين ترفع التكاليف ويخفض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والمساعدات الطبية.

وخلص بالقول إن "هذه ليست الطريقة التي نمنح بها العائلات الأمريكية مساحة أكبر للتنفس".

