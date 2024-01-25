حماس تعلن الالتزام بقرار العدل الدولية لوقف إطلاق النار شرط امتثال إسرائيل

تحسبًا لحكم محكمة العدل الدولية الذي سيصدر غدًا، نقل مسؤول في حماس موقف المنظمة بإنها ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار شرط امتثال إسرائيل. وتستعد محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بشأن إجراءات الطوارئ التي اقترحتها جنوب أفريقيا، والتي قدمت قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في أعلى محكمة.

أحد التدابير الطارئة المحتملة هو وقف فوري لإطلاق النار. وقد صرحت حماس، وفقا لسكاي نيوز الربريطانية، بشكل لا لبس فيه أنه إذا أصدرت المحكمة حكما بوقف إطلاق النار والتزمت إسرائيل به، فإن حماس ستلتزم بالقرار.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المنظمة عن نيتها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة بشرط قيام إسرائيل بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين. يضيف هذا التطور طبقة من التعقيد إلى الصراع المستمر، حيث يتم استكشاف السبل الدبلوماسية والقانونية لمعالجة الوضع في المنطقة.