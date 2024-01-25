عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تعلن الالتزام بقرار العدل الدولية لوقف إطلاق النار شرط امتثال إسرائيل

صدى البلد

تحسبًا لحكم محكمة العدل الدولية الذي سيصدر غدًا، نقل مسؤول في حماس موقف المنظمة بإنها ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار شرط امتثال إسرائيل. وتستعد محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بشأن إجراءات الطوارئ التي اقترحتها جنوب أفريقيا، والتي قدمت قضية إبادة جماعية ضد إسرائيل في أعلى محكمة.

 

أحد التدابير الطارئة المحتملة هو وقف فوري لإطلاق النار. وقد صرحت حماس، وفقا لسكاي نيوز الربريطانية، بشكل لا لبس فيه أنه إذا أصدرت المحكمة حكما بوقف إطلاق النار والتزمت إسرائيل به، فإن حماس ستلتزم بالقرار.

 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المنظمة عن نيتها إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين في غزة بشرط قيام إسرائيل بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين. يضيف هذا التطور طبقة من التعقيد إلى الصراع المستمر، حيث يتم استكشاف السبل الدبلوماسية والقانونية لمعالجة الوضع في المنطقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لطبيب تجميل وجه ريهام سعيد.. صور

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

ترشيحاتنا

فضيحة في جيش الاحتلال .. جندي ينتهك عرض زميلته بـ غزة

وفد من الحوثيين يزور روسيا للضغط على أمريكا وإسرائيل لوقف الحرب بفلسطين

حادث غرق جماعي يثير الرعب في أستراليا .. ماذا حدث؟

أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

عشرات المقاتلات .. شحنة أسلحة أمريكية جديدة تصل إسرائيل

مجلس الأمن القومي التركي يبحث آخر التطورات في البحر الأحمر |تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

جيب قصير.. داليا مصطفى تثير الجدل بملابسها عبر إنستجرام |شاهد

آيتن عامر تستعرض رشاقتها بصور جديدة | شاهد

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ