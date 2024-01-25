ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الخميس، نقلا عن مسئول فرنسي، أن فرنسا تعارض أي محاولة لتهديد سلامة أراضي غزة وتقليص حجمها.

وحسب صحيفة “هآرتس”، قال المسئول الفرنسي، إنه “لا إسرائيل ولا أي طرف آخر يستطيع أن يقرر للفلسطينيين نطاق سيادتهم”.

وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على ما عبر عنه المسؤولون الإسرائيليون بالحاجة إلى إنشاء منطقة عازلة داخل غزة على طول ممر فيلادلفيا.

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية: “إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية... فهذا شيء مختلف.. ولكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم في تكوين أراضي غزة، فقد كنا واضحين، ونظل واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها”.

وأصدر البيت الأبيض بيانا مماثلا في وقت سابق، عندما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه “لم يتغير شيء بشأن وجهة نظرنا.. لا نريد أن نرى تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال، ولن ندعم ذلك.. لقد كنا واضحين ومتسقين للغاية في العلن وفي السر”.