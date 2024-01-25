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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إعلامية: صلاح المنتخب فيك يا تريزيجيه.. فيديو

سارة حازم
سارة حازم

قالت الإعلامية سارة حازم طه، إن فرحتنا كانت كبيرة جدًا بتأهل منتخبنا في بطولة الأمم الإفريقية، وعبوره لدور الـ 16، مشيرة إلى أن كرم ربنا كان كبير علينا، ونتمنى تقديم أداء مختلف وكبير في الأدوار المقبلة.

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ووجهت سارة حازم، خلال برنامجها "كل الزوايا" المُذاع على قناة "أون"، رسالة للمدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا، طالبته فيها بإشراك اللاعب محمود تريزيجيه أساسيا في المباريات المقبلة.


وأضافت: "تريزيجيه مينفعش يقعد أبدا تاني على دكة الاحتياطي، لأنه فرق معانا كتير الروح اللي لعب بيها.. قد ايه حاسس بقيمة التيشيرت، وكلنا شوفنا الأداء اللي بيقدمه في المبارايات اللي فاتت، وظهر بشكل مشرف جدًا".


وتابعت مخاطبة "تريزيجيه: "شكرا جدا على اللي قدمته للمنتخب، والنهاردة اخترناك في برنامج كل الزوايا شخصية هذا الأسبوع".


وأردفت: "واثقون إنك هتكمل وتعمل ماتش كبير في دور الـ16، لأنك لاعيب مش بتشغل دماغك بأي شيء سوى المنخب، ونفسك تفرح الـ 106 مليون مصري اللي واقفين في ظهرك وظهر المنتخب".

واختتمت: "صلاح المنتخب فيك يا تريزيجه".

سارة حازم

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