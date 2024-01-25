عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى بكري: لا أحد يمتلك معلومة حول التعديل الوزاري

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن من المتوقع أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية 1 أبريل 2024، مشيرا إلى أن المواطن المصري يسأل متى يتم التعديل الوزاري، فلا أحد يمتلك معلومة حول التعديل أو التغيير الوزاري.
 

 

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتمنى أن يكون هناك وزيرا للإعلام ووزيرا للإستثمار، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك وزيرين منفصلين السياحة والآثار.

 

 

وتابع مصطفى بكي، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وتواجد بها 14 ونصف مليون سائح، ومن المفترض أن يدخل للخزانة العامة للدولة من السياحة ما يقرب من 15 مليون دولار.

 

الإنجازات

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نطالب بإجراءات سريعة لتخفيف حدة الأزمة، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا غير استمرار الإنجازات.

مصطفى بكري الرئيس السيسي اليمين الدستورية السياحة والاثار الانجازات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

نصار والمغربي في جولة لزيارة الأقسام بشبرا الخيمة وقليوب لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد .. موعد المباراة

الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية

ضربات صاروخية.. المقاومة الفلسطينية تقصف خطوط إمداد جيش الاحتلال وسط قطاع غزة

مُتمنيًا لمصر الخير والرخاء|مجلس الدولة يهنئ رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بعيد الشرطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

مش عارفة أبص بالمراية.. صور صادمة لـ إليسا بسبب عمليات التجميل

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ