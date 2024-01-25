مصطفى بكري: لا أحد يمتلك معلومة حول التعديل الوزاري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن من المتوقع أن يؤدي الرئيس السيسي اليمين الدستورية 1 أبريل 2024، مشيرا إلى أن المواطن المصري يسأل متى يتم التعديل الوزاري، فلا أحد يمتلك معلومة حول التعديل أو التغيير الوزاري.



وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتمنى أن يكون هناك وزيرا للإعلام ووزيرا للإستثمار، إضافة إلى ضرورة أن يكون هناك وزيرين منفصلين السياحة والآثار.

وتابع مصطفى بكي، أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وتواجد بها 14 ونصف مليون سائح، ومن المفترض أن يدخل للخزانة العامة للدولة من السياحة ما يقرب من 15 مليون دولار.

الإنجازات

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نطالب بإجراءات سريعة لتخفيف حدة الأزمة، مؤكدا أنه لا خيار أمامنا غير استمرار الإنجازات.