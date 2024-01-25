حادث غرق جماعي يثير الرعب في أستراليا .. ماذا حدث؟

لقي أربعة أشخاص حتفهم في حادث غرق جماعي في ولاية فيكتوريا الاسترالية فيما وصفته الصحافة بأسوأ حادث منذ عشرات السنين.



وذكرت شرطة فيكتوريا في بيان أن خدمات الطوارئ في الساعة 03.30 مساء بالتوقيت المحلي (04.30 بتوقيت جرينتش)، استجابت لتقارير عن أربعة أشخاص يكافحون في المياه قبالة فورست كيفز في جزيرة فيليب آيلاند بالقرب من ملبورن.



وقد تم انتشال ثلاث نساء ورجل من الماء فاقدين للوعي. وأشارت الشرطة إلى أنه تم إعلان وفاة ثلاثة أشخاص في مكان الحادث، بينما نقلت إحدى المرأتين إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفيت في وقت لاحق.



وأوضحت الشرطة أنها ستعد تقريرا للطبيب الشرعي وأن الوفيات لا يتم التعامل معها على أنها مثيرة للاشتباه.

وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية، نقلا عن منظمة لايفسيفينج فيكتوريا، وصفها للحادث بأنه أسوأ مأساة في مياه الولاية منذ ما يقرب من 20 عاما.

يشار إلى أن الجزيرة هي وجهة شهيرة لقضاء العطلات جنوب شرق ملبورن.