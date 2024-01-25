يااااااه .. منشور مثير من ميدو يخص محمد صلاح

علق أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق على صورة محمد صلاح وهو يقوم ببعض التمارين.



وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي إكس :" يااااه للتدريبات دي جامده أوووي صعب تتعمل الا في ليفربول".

وأعلن رسميًا يورجن كلوب، مدرب ليفربول عودة محمد صلاح إلى النادي بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر أمام غانا في كأس أمم أفريقيا.

كلوب أعرب خلال تصريحات تلفزيونية، عن اعتذاره عن التصريح السابق بشكل مفاجئ، مؤكدًا على التعاون مع منتخب مصر لضمان تعافي صلاح بأسرع وقت.

وكان يورجن كلوب قد أعلن عن عودة محمد صلاح إلى ليفربول قبل بيان اتحاد الكرة المصري.