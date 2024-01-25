السعر العادل للدولار وموعد انتهاء الأزمة.. مصدر حكومي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مسئول حكومي أكد أن السعر العادل للدولار يتراوح ما بين 22 إلى 25 جنيها، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد سعر الصرف قريبا على خطة دقيقة لحل أزمة الدولار.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المسئول الحكومي قال إن الحكومة تعمل حاليا على خطة دقيق لحل أزمة الدولار، إضافة إلى أن البنك المركزي طلب توفير 3 مليارات دولار لتوحيد سعر الصرف.

خلال العام الجاري 2024

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن المسئول الحكومي، أشار إلى أن بعض رجال الأعمال حولوا أكثر من 100 مليار دولار للخارج، إضافة إلى أن مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية خلال العام الجاري 2024.