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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف : جناح الشئون الإسلامية بمعرض الكتاب تجاوزت مبيعاته 40 ألف جنيه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إن جناح المجلس الأعلي للشئون الاسلامية تجاوزت مبيعاته اليوم أربعين ألف جنيه رغم التخفيضات الكبيرة جدا على إصدارته والتي تكاد تكون بالتكلفة فحسب . 

واضاف أن معرض الكتاب السنوي يعد عرسا وملتقى ثقافيا بامتياز ، حيث الكتب والكُتّاب ، والمفكرون والمثقفون ، ودور النشر الوطنية والعالمية ، والندوات والمتلقيات الفكرية ، و من تفوته زيارة المعرض في أي عام يفوته قسط ثقافي كبير ، إذ يحرص المثقف دائما على الوقوف على أحدث ما نشر في مجال اهتمامه ، وهو ما لا غنى عنه لباحث جاد ، فضلا عن مثقف واع ، فحيث يتوقف الإنسان عن تطوير ذاته يسبقه الزمن ويسبقه الآخرون ، فالزمن لا ينتظر أحدا . 

وتابع: الثقافة لنا كالماء والهواء، لا قدرة لنا على العيش أو مواجهة تحديات الحياة بدونها ، و الثقافةالرشيدة من أهم مفاتيح الفكر الرشيد والتفكير السديد، وهي كما عرَّفها إدوارد تايلور 1871م: ذلك الكلّ المركَّب الذي يشمل المعرفة والعقيدة والفن والأخلاق والقانون والعادات، وكل المقومات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع، فهي تشمل مجموع النشاط الفكري والفني بمعنيهما الواسع، وما يتصل بهما من المهارات وما يعين عليهما من الوسائل، وكلما اتسعت المدارك الثقافية للإنسان أهَّلته للحكم الدقيق على الأشياء.

واكمل الوزير : لعل من أيسر التعاريف لمفهوم الثقافة والمثقف هو أنه من يعرف كل شيء عن شيء وشيئًا عن كل شيء، وقد يتسع أو يضيق هذا الشيء على قدر قربه من التخصص الدقيق للإنسان ومدى الحاجة إليه في خدمة المجتمع والحياة العامة، مع تأكيدنا أن الثقافة ليست أمرًا هامشيًّا أو ثانويًّا في حياة الأمم والشعوب، إنما هي مكون رئيس في حياتها، وأن الثقافة التي ننشدها ونعض عليها بالنواجذ هي ثقافة النور في مواجهة ثقافة الظلام، هي الثقافة التي تبني ولا تهدم، وتعمر ولا تخرب، وهي أحد أهم عوامل مواجهة التحديات، وفك شفراتها، والتعامل بمنهجية معها، بل إن كثيرًا من المشكلات التي تعاني منها كثير من المجتمعات ترجع في بعض جوانبها إلى ضيق الأفق الثقافي، أو ضعفه, أو محدوديته، أو انغلاقه، أو حتى انسداد شرايينه؛ فالثقافة قضية حياة.

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