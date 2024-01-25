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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع العراقي: قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب التحالف الدولي

وزير الدفاع العراقي
وزير الدفاع العراقي

قال وزير الدفاع العراقي محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، إن الجيش العراقي على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي وتولي الملف الأمني بالكامل.

وأوضح وزير الدفاع العراقي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اللجنة العسكرية العليا العراقية الأمريكية ستستأنف، في الأيام القليلة المقبلة، حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

وأضاف: سيتم تحديد توقيتات الانسحاب الخاصة بقوات التحالف وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية.

وأكد العباسي أن القوات المسلحة العراقية على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف وتولي الملف الأمني في البلاد بالكامل، خاصة بعد الخبرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية وتعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها.

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