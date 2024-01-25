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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، إقبالًا كثيفًا، في يومه الأول، مع توافد وحرص الجمهور من مختلف الفئات العمرية والجنسيات المختلفة، على الاستفسار عن الفتاوى والتساؤلات المُلحة بالنسبة لهم، والحصول على النصائح والمشورة في مختلف الموضوعات والقضايا الدينية والعقائدية والاجتماعية وقضايا المواريث والزواج والأسرة والشباب والمرأة وكيفية التعامل مع الأبناء وطلاب المدارس والجامعات.  

ومن أهم التساؤلات التي أجاب عليها ركن الفتوى تلك المتعلقة بالعبادات، كأحكام الزكاة، والجمع والقصر في الصلاة، وأحكام العمرة، وفي المعاملات كانت التساؤلات الخاصة بالهبة والدين، والميراث وكيفية تقسيم التركة، وأحكام خاصة بالنساء كالطهارة، وأحكام الحيض والنفاس، وبعض الأسئلة للشباب والفتيات والأطفال في الشبهات، وضوابط الاختلاط بين الشباب والفتيات في الدراسة والعمل، كما أجاب ركن الفتوى عن تساؤلات حول ضوابط عمليات التجميل، وقطيعة الرحم.

كما تواصلت واعظات الأزهر الشريف مع الأطفال، وقدمن إجابات شافية لكافة الأسئلة التي تدور في أذهانهم وتشغل فكرهم مثل حكم الرسم والغناء والعلاقة مع الله، وقد أجابت واعظات الأزهر على أسئلة واستفسارات الجمهور مع الالتزام بما يتوافق مع المنهج الأزهري الوسطي ومراعاة حال السائل.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بقاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

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