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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في خطاب عاطفي| رئيس منظمة الصحة العالمية: الوضع بغزة «جهنمي».. ويدعو للسلام

صدى البلد

في خطاب عاطفي، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الوضع في غزة بأنه "جهنمي".. وروى غيبريسوس، الذي عانى من الحرب عندما كان طفلا، الصعوبات التي واجهتها عائلته خلال حرب إثيوبيا الحدودية مع إريتريا في الفترة 1998-2000.

 

وخلال جلسة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، أعرب غيبريسوس عن اعتقاده بأن الحرب لا تؤدي إلا إلى المزيد من الصراع والكراهية والمعاناة والدمار.

 وحث حماس على إيجاد حل سياسي للأزمة المستمرة، داعيًا إلى السلام.. وقال "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تجلب حلا، باستثناء المزيد من الحرب، والمزيد من الكراهية، والمزيد من العذاب، والمزيد من الدمار.. لذلك دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيًا".

 

وكافح غيبريسوس لاحتواء مشاعره عندما أعلن أن الوضع الحالي في غزة "يتجاوز الكلمات".. إن نداءه الصادق من أجل التوصل إلى حل سلمي يتردد صداه مع خطورة الأزمة الإنسانية التي تتكشف في المنطقة.

 

ومع ذلك، انتقد سفير إسرائيل بشدة تصريحات رئيس منظمة الصحة العالمية، ووصفها بأنها "فشل قيادي كامل". واتهم السفير غيبريسوس بإهمال الجوانب الحاسمة للصراع، مثل الرهائن والاغتصاب وقتل الإسرائيليين وعسكرة المستشفيات، بما في ذلك استخدام حماس المزعوم للدروع البشرية.

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