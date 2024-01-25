خالد أبو بكر: رجل الأعمال المصري وطني وبحاجة للاحتواء

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إن رجل الأعمال المصري في هذا التوقيت بحاجة للاحتواء والاطمئنان، والعدالة وآليات سوق منضبطة.

وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن المنافسة أصبحت صعبة جدًا، وخاصة في ظل الفرص الاستثمارية المختلفة، قائلا: "رجل الأعمال المصري وطني، ومش حرامي، والقطاع الخاص المصري هو الأهم للاقتصاد".

وأشار خالد أبو بكر، إلى أن النجاح الحقيقي هو القطاع الخاص، وأرجوكم احترموا القطاع الخاص وفكرة رجل الأعمال، وخاصة في ظل ما يتكبدونه من ضرائب.. و"الدولة مش هتعرف تعمل كل حاجة.. والقطاع الخاص هيعرف يحافظ على ماله".



وأوضح خالد أبو بكر، أن هناك كل احترام وتقدير وإيمان حقيقي لفكرة القطاع الخاص من قبل رجال الدولة، وخاصة أن هناك كثير من المشروعات المنفتحة على القطاع الخاص.