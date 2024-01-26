خبيرة: مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية سينقل مصر لمجالات حضارية وتنموية مختلفة..فيديو

تحدثت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وآليات التعاون "المصري - الروسي" في مشروع القرن الواحد والعشرين.

وقالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال حوارها ببرنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc"،: "مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية مشروع عملاق وينقل مصر نقلة حضارية وتنموية مختلفة".

وأضافت: "حجم الطاقة الناتجة عن المشروع هائلة جدا تسمح باستثمارات كبيرة في المجال الزراعي والصناعي، والأهم أنها تسمح بكميات ضحمة للتصدير إلى دول الجوار سواء جنوب أوروبا أو شمال أفريقيا".

