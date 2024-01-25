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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يطمئن هاتفيًا على بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بكوت ديفوار

صدى البلد

أجرى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اتصالاً هاتفيًا، ببعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، المُشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من  13 يناير الجارى وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.


وتابع الوزير مع رئيس بعثة المنتخب ونائب رئيس اتحاد الكرة خالد الدرندلي وحازم إمام المسئول عن المنتخب الأول؛ كافة الاستعدادات والترتيبات لمباراة المنتخب القادمة في ثمن نهائي البطولة مع منتخب الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلي متابعة حالة اللاعبين والاصابات التي لحقت مؤخرًا بمحمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور.
 

وأكد الوزير حرصه علي المتابعة بشكل لحظي كل المستجدات الخاصة بالمنتخب مع السفير شريف سيف سفير مصر لدي كوت ديفوار، والعمل علي توفير كافة سبل الراحة والدعم للبعثة المصرية، وضمان سلامة وأمان اللاعبين والإداريين وكافة أعضاء البعثة، وكذلك كافة الأمور اللوجستية التي تخص البعثة، وتنسيقًا أيضًا مع الإتحاد المصري لكرة القدم.
 

وفي رساله وجهها الدكتور أشرف صبحي للاعبي المنتخب: "كل الثقة في قدراتكم، والدور القادم هو بداية الانطلاقة الحقيقة للأدوار القادمة إن شاء الله،  عليكم ببذل أقصي الجهد في المرحلة المقبلة من البطولة والمُضي قدمًا للنهائي وحصد لقب البطولة وإسعاد ملايين المصريين".


وتحدث وزير الشباب والرياضة حول حرص الوزارة على تقديم سبل الدعم والرعاية للمنتخبات الوطنية المختلفة التي تخوض غمار المنافسات في مختلف البطولات، ومواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد على مستوى دعم كافة المنتخبات وتذليل العقبات وحل كافة الأمور على الفور.

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