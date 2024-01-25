رئيس الرقابة المالية الأسبق: أسعار الذهب في صندوق الاستثمار بدون دمغة ومصنعية

كشف شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، قائلًا إن أسعار الذهب في صندوق الاستثمار ليس عليها دمغة أو مصنعية، مشددًا على أن مصر تمتلك أكثر من 100 صندوق استثماري.

وأوضح شريف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه يوجد أكتر من 100 صندوق خاص للاستثمار في مصر وصندوق الذهب ظهر من حوالي شهرين.

وشدد على أن صندوق الاستثمار فرصته أكبر في المكسب لأنه يشتري لكل المتعاملين معه بطريقة مؤمنة تزيد الدخل والعائد وطريقة التسييل أفضل.