رئيس الرقابة المالية الأسبق: ربح صندوق الاستثمار بالذهب يوزع على أصحاب الوثائق

كشف شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، تفاصيل إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، موضحًا أن الصندوق سيعمل في التجارة وسيكون له عوائد في السوق.

وأوضح شريف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن الصندوق يديره خبراء محترفون، وحصة الفرد في صندوق الاستثمار تزداد مع زيادة أسعار الذهب.

وواصل شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق،: "أي ربح يحققه صندوق الاستثمار بالذهب يتم توزيعه على أصحاب الوثائق".

وأوضح أن طريقة تسييل شهادات الاستثمار في الصندوق أسهل من الذهب العادي، وكل الشركات المتعاملة في صندوق الاستثمار في الذهب تتبع القطاع الخاص، والسعر بدون مصنعية أو دمغة أو أي تكاليف إضافية.

ولفت شريف سامي رئيس الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إلى أن صندوق الاستثمار في الذهب أكثر أمانًا من التعامل المباشر مع التجار.