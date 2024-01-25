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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

نصار والمغربي في جولة لزيارة الأقسام بشبرا الخيمة وقليوب لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

مجاهد نصار
مجاهد نصار

بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال72 لعيد الشرطة المصرية الباسلة ، قام النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، والدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية، صباح اليوم،  بزيارة  قسم أول شبرا الخيمة، وقسم ثان  شبرا الخيمة، وقسم قليوب، وأمن الدولة، لتقديم التهنئة للقيادات الأمنية وضباط وجنود وأفراد وأمناء الشرطة بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثاني والسبعين.

 

وأعرب النائب مجاهد نصار خلال الزيارة عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطنين ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد والتصدي بحسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن ، مؤكداً أن رجال الشرطة كانوا ومازالوا وسيظلون في مقدمة المدافعين عن مصر وشعبها والقيام بدورهم على النحو الأمثل في تأمين الجبهة الداخلية وتحقيق الاستقرار.

 

و قالت الدكتورة سحر المغربي ، المدير التنفيذي لمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية، أن هذه الزيارة تأتي عرفاناً وتقديراً لذكرى شهداء الوطن من رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضريوا أروع الأمثلة في التضحية بالروح والنفس دفاعاً عن شرف الوطن الذي أصبح واحة للأمن والاستقرار، وثمنت الدكتورة سحر المغربي الجهود التي تقوم بها القيادات الأمنية بشبرا الخيمة وقليوب في إعادة الانضباط للشوارع وفرض هيبة القانون  وتحقيق الأمن والاستقرار من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

 

رافق النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي خلال الزيارة لتهنئة القيادات الأمنية بعيد الشرطة الثاني والسبعين وفد من مؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية ضم عدداً من فريق عمل المؤسسة يحملون الورود وبوكيهات الورود والشوكولاتة لإهدائها لقيادات وضباط و أفراد وجنود الشرطة احتفالاً  بعيدهم وتقديراً  لبطولاتهم ، كما حرص النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي وفريق المؤسسة على التقاط الصور التذكارية مع القيادات الأمنية.

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