أخبار التوك شو: ردًا على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا|مصطفى بكري يُوجّه رسالة نارية لـ «نتنياهو».. السعر العادل للدولار وموعد انتهاء الأزمة.. مصدر حكومي يعلن مفاجأة سارة للمصري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

ردًا على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا|مصطفى بكري يُوجّه رسالة نارية لـ «نتنياهو»|فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة المصرية ترد على التهديدات الإسرائيلية لمحور فيلادلفيا، هذا الموقف تاريخي لمصر، وهو موقف وطني يعبر عن الشارع المصري.



السعر العادل للدولار وموعد انتهاء الأزمة.. مصدر حكومي يعلن مفاجأة سارة للمصريين

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك مسئول حكومي أكد أن السعر العادل للدولار يتراوح ما بين 22 إلى 25 جنيها، مشيرا إلى أنه سيتم توحيد سعر الصرف قريبا على خطة دقيقة لحل أزمة الدولار.



ضياء رشوان يشيد بكلمة الرئيس السيسي: عيد الشرطة هو يوم للكرامة.. فيديو

حدث الإعلامي ضياء رشوان، عن احتفال مصر بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

وقال الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc"،: "أمس كان هناك احتفال أقامته وزارة الداخلية بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة احتفالا بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة"، لافتا: "عيد الشرطة يوافق معركة الإسماعيلية المجيدة اللي رجال الشرطة قاوموا فيها الاحتلال البريطاني عام 1952 وسقط فيها عدد من الشهداء والجرحى وصمد رجال الشرطة صمود مشرف أمام قوات الاحتلال البريطاني"



أجواء شتوية بامتياز.. الأرصاد تحذر المواطنين من موجة صقيع: «البسوا تقيل»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أمطارا في معظم محافظات الجمهورية مع انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة استمرار تأثر البلاد من منخفض جوي في طبقات الجو العليا ووجود سحب منخفضة ومتوسطة على مدار اليوم تحجب أشعة الشمس وتؤدي إلى انخفاض قيم الحرارة.



أسامة ربيع: قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تواصل عملها بشكل يومي مع تقديمها خدمات مميزة.

وأضاف أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور"،: "نواصل التحركات لتقليل تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على قناة السويس"، لافتا: "هناك تأثير كبير على قناة السويس حيث هناك انخفاض في عدد السفن مقارنة بشهر يناير 2023 يصل إلى 34%".



مستشار وزير التموين عن صندوق الاستثمار في الذهب: الكثير لا يحب البنوك

تحدث الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، عن صندوق الاستثمار في الذهب.

الأمراض المعدية تطارد أهالي غـزة.. فيديو

تحدث الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، عن انتشار الأمراض المعدية في غزة نتيجة ويلات الحرب الإسرائيلية.

اللواء أحمد كساب عن عيد الشرطة الـ 72: ملحمة مقدسة من البسالة والشجاعة

حرص اللواء دكتور أحمد كساب، مدير الإعلام السابق بأكاديمية الشرطة، على تهنئة رجال الداخلية بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية، قائلا: كل سنة والشعب المصري والشرطة المصرية بكل فئاتها بخير وسعادة وأمن واستقرار وتقدم وازدهار.



متحدث الأونروا: المساعدات الإنسانية تكفي 8% فقط من سكان غزة

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، إن هناك عددا كبيرا من القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء إطلاق النار في قطاع غزة والأوضاع صعبة للغاية، والاحتياجات والمساعدات التي تدخل لا تكفي سوى 8% فقط من السكان.



فصائل فلسطينية: تدمير 68 آلية عسكرية للاحتلال ومقـ تل 53 جنديا إسرائيليا

أعلنت فصائل فلسطينية، تدمير 68 آلية عسكرية للاحتلال ومقتل 53 جنديا إسرائيليا من نقطة الصفر وقنص 9 آخرين خلال الأسبوع الماضي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.