عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دلع في الشواطئ|خالد أبوبكر: البحر والخدمة في الساحل الشمالي أحلى من «موناكو».. فيديو

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على أهمية السياحة بالساحل الشمالي ، خاصة في ظل اكتمال جميع الغرف الفندقية بالساحل في شهري يوليو وأغسطس.

txt

خالد أبو بكر: رجل الأعمال المصري وطني وبحاجة للاحتواء

txt

الغلبان ده هيتطحن.. خالد أبو بكر: يجب تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية

وأضاف خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON: "أعرف عائلات، تظل بالأشهر الكاملة في الساحل الشمالي المصري.. الدولار برقم ، والخدمات الموجودة في مصر غير موجودة في أماكن أخرى.. الخدمات والدلع المصري في الشواطئ المصرية مش موجود في أماكن تانية".

 

وواصل:" بلف الدنيا كتير في فرنسا والأماكن المشهورة، ولكن حينما نقارن الساحل الشمالي بأماكن عالمية أخرى ، سنجد أن هناك فارقاً في الجودة.. مياه وبحر وخدمة الساحل الشمالي المصري أحلى وأحسن من موناكو.. حتى الأكل المصري أحلى.. مصر تتميز بالشاطئ، ولكن الفارق هو العالم الآخر، خارج الشواطئ، وهذا ما نجح فيه الآخرون، ولم نستطيع تحقيقه".

 

وذكر أن الغرفة الفندقية في الساحل الشمالي، الصيف الماضي، وصلت لـ 1500 دولار، ومدينة العلمين حققت إضافة قوية للساحل الشمالي، حيث كانت من قبل مجرد صحراء، وأصبحت عمار.

وواصل: "اللي ما راحش الساحل الشمالي المصري فايته كتير.. أنا أعرف عائلات تظل بالأشهر في الساحل الشمالي.. هذا الموقع كنز كبير جدًا".

خالد أبو بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع كبير لـ الدولار بعد صدور بيانات مفاجئة عن أكبر اقتصاد بالعالم

الأهلي يعلن التعاقد مع مهاجم جديد | تفاصيل

طبيب ريهام سعيد يرد عليها بصور مفاجئة قبل عمليات التجميل

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 |تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال الساعات المقبلة

أمطار شديدة | إعلان رسمي من الأرصاد

مصر أكبر منكم| السيسي يلقن نتنياهو درساً لن ينساه.. كواليس رفض الرئيس مكالمات زعيم إسرائيل

ننشر أسماء كبار المسئولين المتهمين في قضية وزارة التموين.. مستندات

ترشيحاتنا

بدراوي: الشباب في 25 يناير كان يريد أكبر قدر من الحرية والعدالة

رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب الارتفاعات الجنونية في أسعار المعدن الأصفر

نصار والمغربي في جولة لزيارة الأقسام بشبرا الخيمة وقليوب لتقديم التهنئة بعيد الشرطة

الأسبوع كله أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة

مصر والجزائر في نهائي أمم أفريقيا لليد .. موعد المباراة

الكويت تعلن إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة للطائفة الشيعية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون بطانة|غادة عبدالرازق تثير الجدل بملابس لافتة خلال مشاركتها بأسبوع الموضة بباريس.. شاهد

قصير فوق الركبة.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالأردن

مش عارفة أبص بالمراية.. صور صادمة لـ إليسا بسبب عمليات التجميل

تعرف على التطورات الصحية لإمام عاشور بعد إصابته بارتجاج في المخ

فيديو

تفاصيل مقترح تحريك سعر رغيف العيش

سر تحريك ساعة يوم القيامة

آخرهم إمام عاشور.. الإصابات تضرب منتخب مصر

كنت متجوزة| بسمة وهبة تبعث رسالة لفنانة بعد انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: غزة معركة فى حرب التحرير

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: لماذا يعد تصنيع الألبان ومنتجاتها علمًا وفنًا؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. من مقاومة المحتل إلى صنع الاستقرار

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ