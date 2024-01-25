دلع في الشواطئ|خالد أبوبكر: البحر والخدمة في الساحل الشمالي أحلى من «موناكو».. فيديو

أكد الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على أهمية السياحة بالساحل الشمالي ، خاصة في ظل اكتمال جميع الغرف الفندقية بالساحل في شهري يوليو وأغسطس.

وأضاف خلال برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ON: "أعرف عائلات، تظل بالأشهر الكاملة في الساحل الشمالي المصري.. الدولار برقم ، والخدمات الموجودة في مصر غير موجودة في أماكن أخرى.. الخدمات والدلع المصري في الشواطئ المصرية مش موجود في أماكن تانية".

وواصل:" بلف الدنيا كتير في فرنسا والأماكن المشهورة، ولكن حينما نقارن الساحل الشمالي بأماكن عالمية أخرى ، سنجد أن هناك فارقاً في الجودة.. مياه وبحر وخدمة الساحل الشمالي المصري أحلى وأحسن من موناكو.. حتى الأكل المصري أحلى.. مصر تتميز بالشاطئ، ولكن الفارق هو العالم الآخر، خارج الشواطئ، وهذا ما نجح فيه الآخرون، ولم نستطيع تحقيقه".

وذكر أن الغرفة الفندقية في الساحل الشمالي، الصيف الماضي، وصلت لـ 1500 دولار، ومدينة العلمين حققت إضافة قوية للساحل الشمالي، حيث كانت من قبل مجرد صحراء، وأصبحت عمار.

وواصل: "اللي ما راحش الساحل الشمالي المصري فايته كتير.. أنا أعرف عائلات تظل بالأشهر في الساحل الشمالي.. هذا الموقع كنز كبير جدًا".