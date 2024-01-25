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الإشراف العام
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توك شو

البحوث الفلكية يعلق على ظهور كرة النار الغامضة بسماء اليابان.. فيديو

جاد القاضي
جاد القاضي

علق الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على ظهور كرة نارية غامضة في سماء اليابان.
 

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وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "الأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية"، لافتا: "هناك حركة دوران مركزية للكواكب في مجرة درب التبانة كل في مساره".

وأضاف القاضي: “مازالت بعض الأجسام الفضائية التي تسبح أحيانا تكون أحجاما صغيرة تسمى ”غبار كوني" التي تخترق الغلاف الجوي للأرض وتكون شهبا سواء فردية أو زخات شهب، وتنزل في أوقات مختلفة طبقا للأجرام السماوية التابعة لها.. وهي ذات أهمية علمية كبيرة جدا".

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية: "نستطيع أن نعرف من تحليلها العناصر التي تضمها، وهل هي قريبة من الشمس أو المجموعة الشمسية وتجاوب على الكثير من الأسئلة حول نشأة الكون".

وأشار: "الجسم الناري الذي ظهر في اليابان هو نيزك، لكن صوت الفرقعة كان نتيجة اختراق هذا الجسم للغلاف الجوي للأرض".
 

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