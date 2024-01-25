خبير: صورة إسرائيل كدولة قادرة على الدفاع وحماية نفسها انتهت.. فيديو

قال سعيد عكاشة، الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُظهر أنه مهتم بملف الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف سعيد عكاشة، الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج "مصر جديدة"، على قناة "etc": "الحقيقة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمنى التخلص من الأسرى حتى يتمكن من العنف بشكل أكبر في الحـرب الإسرائيلي على غزة".

وأشار سعيد عكاشة، الخبير في الشئون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن صورة إسرائيل كدولة قادرة على الدفاع وحماية نفسها انتهت.